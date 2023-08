Sixt prosegue la crescita: numeri record nel secondo trimestre 2023

Sixt prosegue nella crescita e nel secondo trimestre del 2023 ha generato ricavi per 925,1 milioni di euro. Si tratta del più alto fatturato mai registrato nel secondo trimestre nella storia dell’azienda, ossia un aumento del 24,4% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. L’Ebt ha raggiunto un livello record di 131,9 milioni di euro nel secondo trimestre.

Sixt ha beneficiato della continua forte domanda di viaggi all’inizio del periodo estivo, di una flotta record di 166mila 300 veicoli a noleggio (+24,6% rispetto al medesimo periodo del 2022) e dei prezzi delle auto a noleggio che rimangono ben al di sopra dei livelli del 2019.



Konstantin Sixt, co-ceo, ha detto: “Siamo molto soddisfatti dei nostri risultati aziendali. Il principale fattore di successo di Sixt è e rimane l’offerta premium a disposizione dei nostri clienti, ancora una volta ampliata in modo significativo. Infine, ma non per questo meno importante, nel primo semestre abbiamo incrementato il nostro organico di circa 850 dipendenti”.



Alexander Sixt, co-ceo, ha aggiunto: “Siamo sulla buona strada grazie alla dedizione dei nostri dipendenti e alla fiducia dei nostri clienti. Abbiamo ottenuto un risultato record nel secondo trimestre e continuiamo a puntare ad un aumento significativo del fatturato e dell’Ebt entro la nostra previsione Ebt di 430-550 milioni di euro per l’intero anno. I nostri utili saranno quindi significativamente superiori a quelli dell’anno 2019. L’attuale, incerta situazione macroeconomica per l’Europa, in particolare per la Germania, potrebbe tuttavia influenzare il secondo semestre; restiamo quindi cauti per quanto riguarda l’acquisto della nostra flotta per il 2024”.