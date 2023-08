Costa Crociere in rotta sull'autunno con 'All Inclusive'

Costa Crociere spinge sulle prenotazioni e grazie alla promozione All Inclusive, valida per le prenotazioni effettuate entro il 30 settembre su tutte le crociere in partenza dal 1 settembre 2023 al 30 giugno 2024 propone quote molto vantaggiose.

Nella promozione è previsto il pacchetto bevande ‘My Drinks’ e le quote di servizio; per le partenze dal 1 dicembre 2023, invece, è previsto un acconto leggero, da versare in fase di prenotazione, di 100 euro per passeggero.

Gli itinerari che rientrano in questa nuova iniziativa sono tanti e offrono l’opportunità di viaggiare tra Mediterraneo, Emirati Arabi, Caraibi e Nord Europa.



“Dopo un’estate caratterizzata da vendite consistenti, con una crescita costante del valore, della soddisfazione del cliente e con il ritorno dell’early booking, l’attività commerciale a supporto della domanda continua senza sosta – afferma il direttore commerciale, Riccardo Fantoni (nella foto) –. Gli investimenti in comunicazione, la nuova promozione All Inclusive, le incentivazioni e i prossimi eventi dell’autunno sono, infatti, tutte operazioni che hanno l’obiettivo di sostenere la richiesta e il grande lavoro delle agenzie di viaggi nostre partner e guardare così al futuro insieme, con ottimismo e fiducia”.



Durante l’autunno il Mediterraneo diventa il protagonista delle Crociere Costa. In questo periodo infatti, possibile esplorare il Mediterraneo Occidentale con crociere di una settimana a bordo di Costa Smeralda e Costa Toscana, tra Marsiglia, Barcellona e Palma. Con Costa Diadema si partirà alla scoperta di Ajaccio, Palma, Valencia e Marsiglia.



Tra gli itinerari medio-lunghi vi sono quelli di Costa Fascinosa e Costa Favolosa, in cui il Mediterraneo incontra l’oceano, con tappe a Marsiglia, Barcellona, Valencia, Malaga, Gibilterra, Tangeri, Cadice, Casablanca e Lisbona. Costa Fortuna e Costa Firenze, invece, andranno a toccare l’Oceano Atlantico fra Portogallo e isole Canarie.



Il Mediterraneo Orientale è in programma con crociere di otto giorni su Costa Deliziosa, con tappe a Spalato, Dubrovnik, Kotor, Corfù, Olimpia, Mykonos e Santorini. La nave, poi, per il mese di dicembre proporrà un itinerario che visiterà la Grecia con tappa di due notti in Turchia. Con Costa Pacifica si navigherà alla volta di Malta e Grecia per otto giorni, inoltre, da ottobre a novembre sarà possibile scegliere un itinerario di quindici giorni tra Cipro, Egitto, Israele, Malta, Spagna e Francia.



Gli itinerari medio-lunghi nel Mediterraneo Orientale saranno proposti da Costa Fortuna che, in un unico viaggio, dopo aver visitato Marsiglia, Barcellona, Malta e Atene, scoprirà a fondo la Turchia.



Rivolgendo lo sguardo al prossimo inverno, gli Emirati Arabi potranno essere scoperti con l’itinerario di otto giorni di Costa Toscana, con imbarchi da Dubai, Abu Dhabi e Doha, con una sosta lunga a Doha.

Inoltre, con la formula Hotel&Cruise, si avrà l’opportunità di vivere pienamente la capitale del Qatar, grazie ai voli diretti da Milano Malpensa e Fiumicino e al pernottamento, incluso nel pacchetto, la notte prima dell’imbarco, in un hotel cinque stelle.



Infine, le crociere ai Caraibi in Repubblica Dominicana, Giamaica, Turks e Caicos, Antille e Isole Vergini, in programma con Costa Pacifica e Costa Fortuna con itinerari di nove, undici e quattordici giorni.