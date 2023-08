Carnival, ecco i piani per il 2025-26, fra Alaska e Carnival Journeys

Carnival Cruise Line ha rivelato nuovi itinerari per il 2025-26, compresi quelli verso l’Alaska e i Carnival Journeys, che sono i viaggi più lunghi in calendario.

Come riporta Travelpulse, Carnival Luminosa salperà per la stagione in Alaska dal 1 maggio 2025 all'11 settembre, portando i viaggiatori da Seattle a Tracy Arm Fjord, Skagway, Juneau, Ketchikan e Victoria. La nave offrirà un Carnival Journey prima della stagione in Alaska, partendo da Brisbane, in Australia, il 3 aprile per un viaggio transpacifico di 29 giorni fino a a Seattle, visitando il Giappone e l'Alaska.



Carnival Spirit inizierà la sua stagione in Alaska il 14 aprile 2025. Offrirà una selezione di partenze di 7 giorni da Seattle attraverso Tracy Arm Fjord fino a Skagway, Juneau, Ketchikan e Victoria. Ci sarà anche una crociera di 8 giorni il 5 maggio diretta a Icy Strait Point.



Prima della stagione in Alaska, Carnival Spirit presenterà due itinerari Carnival Journeys. Il primo è una crociera transatlantica di 14 giorni con partenza il 16 marzo da Barcellona e tappe a Malaga, Cadice, Azzorre e Bermuda prima di arrivare a Miami. Il secondo, in partenza il 30 marzo da Miami, transita nel canale di Panama e visita Cartagena, Puntarenas e Cabo San Lucas prima di terminare a Seattle.

La nave offrirà anche altri due Carnival Journey dopo la fine della stagione in Alaska: la crociera di 10 giorni andata e ritorno in Alaska il 16 settembre e la crociera di 15 giorni alle Hawaii il 26 settembre.



"La fauna, la natura, le esperienze a terra e la calorosa accoglienza sono solo alcuni dei motivi per cui le crociere in Alaska sono così popolari tra gli ospiti" ha affermato Christine Duffy, presidente di Carnival -. Queste due navi offriranno anche Carnival Journeys alla volta di mete affascinanti in parti opposte del mondo”.