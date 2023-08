Cresce la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia, ma anche quella degli italiani all’estero. A maggio il saldo della bilancia turistica dei pagamenti in Italia è risultato in surplus di 2,3 miliardi, in lieve aumento sia rispetto al 2022, sia anche rispetto al 2019.

Questo quanto emerge da uno studio di Bankitalia dal titolo ‘Statistiche sul turismo internazionale dell’Italia’. Sia la spesa degli stranieri nel nostro Paese, sia quella degli italiani all’estero sono risultate in aumento, la prima del 20 e la seconda del 25% per cento rispetto al mese corrispondente dello scorso anno.



Un settore strategico per l'economia

Nel confronto con il periodo precedente a quello della pandemia, entrambi i flussi continuano a collocarsi su livelli superiori al 2019, rispettivamente del 12% per quelli in entrata e del 20% per quelli in uscita.



Per il ministro del Turismo Daniela Santanchè il dato emerso da Bankitalia evidenzia quanto il settore sia importante per l’economia nazionale. “In questo contesto – aggiunge – si pongono le politiche di un governo che crede nel turismo e che è al fianco degli operatori del settore. Qui il video Italpress ripreso da Il Sole 24 Ore.