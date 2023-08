Holland America Line, aperte le prenotazioni per il Legendary Voyage al Circolo Polare

Holland America Line effettuerà il suo primo scalo in Groenlandia durante la crociera di 28 giorni al Circolo Polare Artico a bordo della Niew Statendam.

Con partenza il 29 giugno 2025 da Rotterdam, la crociera farà scalo in 15 porti di cinque paesi, tra cui Nuuk in Groenlandia, Ittoqqortoormiit, Sisimiut, Ilulissat, nonché Reykjavik in Islanda e Tromso in Norvegia, prima di tornare nei Paesi Bassi via Inverness e Dover.



Come riporta TTGMedia, la compagnia aprirà domani le prenotazioni che includeranno escursioni a terra, cene e aggiornamenti gratuiti al wifi premium

"La durata di 28 giorni è perfetta per mostrare quest'area e offrire ai nostri ospiti un'esperienza che vada oltre a una breve introduzione ai Paesi visitati" ha affermato il direttore commerciale, Beth Bodensteiner.



L’itinerario ‘Circolo Polare Artico: Groenlandia e Islanda’ fa parte della linea Legendary Voyage di Holland America, che offre viaggi di esplorazione fino a 60 giorni.

"I Legendary Voyages ci danno l'opportunità di creare crociere più lunghe che approfondiscano una regione e includano porti che normalmente non visitiamo" ha aggiunto Bodnsteiner.