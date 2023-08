I giovani e i risparmi, la priorità sono e restano i viaggi

Viaggiare è tra le priorità dei giovani. Lo dimostra uno studio condotto da Hype, che ha indagato l’utilizzo che la fascia di utenti tra i 18 e i 25 anni fa della funzione risparmi inclusa nella propria app.

Specializzata nella gestione digitale del denaro, Hype ha sondato la propensione al risparmio dei giovanissimi che - stando ai dati divulgati - risulta molto bassa. Soltanto il 10% degli utenti parte del cluster anagrafico in analisi ha attivato infatti la funzione dedicata e la maggior parte delle finalità per cui il salvadanaio viene riempito sono indirizzate al soddisfacimento di bisogni del quotidiano e non per progetti a lungo termine.



Tra gli obiettivi più indicati ci sono i viaggi (26% del totale), seguiti dall'acquisto di un'automobile (12%). Appena il 2%, invece, pensa ad accumulare un capitale da investire nello studio , mentre quasi nessuno appare interessato a comprare casa.

Gaia Guarino