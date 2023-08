Caribe Bay investe nel wellness, da settembre via al progetto Agua Azul

Aumentano gli investimenti per Caribe Bay, il parco a Lido di Jesolo che ha deciso di investire nel wellness. Inizieranno infatti dalla seconda metà di settembre i lavori per la realizzazione di Agua Azul, la nuova area benessere con Spa la cui apertura è prevista per la stagione 2025.

Adrenalina più relax

Una novità che permetterà al parco di integrare la tradizionale offerta di attrazioni e con nuove proposte pensate per il relax e la cura del corpo. Agua Azul si troverà in una zona appartata di Caribe Bay, tra la foresta tropicale che avvolge gli scivoli di Toboganes e l’Arena Show, dove una parte delle opere edili è già iniziata.



Realizzata in stile caraibico, l’area si integrerà con le attrazioni già esistenti. Nella parte esterna si troveranno 12 vasche idromassaggio a bassa salinità con cascate cervicali e una grande piscina ad alta salinità, dove si potrà galleggiare come nel Mar Morto. Nella parte interna saranno invece presenti diverse stanze emozionali con cromoterapia e aromaterapia, sauna e bagno turco avvolti nell’ambientazione tropicale e una stanza del ghiaccio.



Agua Azul sarà accessibile a tutti gli ospiti del parco, al pari delle attrazioni, mentre i trattamenti benessere saranno disponibili a pagamento.