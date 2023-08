Airbnb e la full immersion nella natura, l'esperienza indimenticabile dei fari

Un soggiorno che unisce il relax del mare all’esperienza indimenticabile di trovarsi in un luogo solitario, immerso nella natura, proprio come il guardiano di un faro. A proporlo è Airbnb, che nelle categorie Torri e Wow! presenta una selezione degli alloggi più desiderati da chi voglia immergersi nei panorami mozzafiato sul mare, dall’Atlantico all’Europa.

Nell'elenco Airbnb mette il faro di Tobermory, in Scozia, sull’Isola di Mull. Costruito nel 1857 e ora completamente ristrutturato, è raggiungibile solo a piedi. In Canada, a Prince Edward Island, sorge invece una casa con un faro di oltre 20 metri che domina la costa.



Tornando in Europa, sull'isola di Gunnarsholmen sul lago Vänern, in Svezia, si trova un faro costruito nel 1878 e circondato da una riserva naturale. Diverso il caso del Messico, dove ad Acapulco Airbnb segnala un faro spettacolare affacciato sull’Oceano Pacifico, su una proprietà di 25mila mq con accesso diretto a Playa San Vicente.



Sull’Isola di Man, nel Regno Unito sorge invece un cottage, costruito nel 1857 per il guardiano del faro, che rappresenta uno spettacolare punto di osservazione su Douglas Head, scogliera sull'Isola di Man che domina la baia di Douglas. Da qui la vista si perde fino alle Snaefell Mountain e al villaggio di Laxey.



Completano la lista diversi fari storici degli Stati Uniti, da quello di Eagle River a quello situato nello storico sito Cove Point Lighthouse, fondato nel 1828: il più antico in servizio continuo nel Maryland.