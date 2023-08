Travel World Escape e l'impegno per la sostenibilità: al t.o. la certificazione Travelife

Travel World Escape Tour Operator è stato premiato per il suo impegno in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa in Italia. L’operatore ha ricevuto la certificazione di sostenibilità Travelife, che ne ha riconosciuto la conformità in oltre 200 criteri relativi alla gestione degli uffici, alla gamma di prodotti, ai partner commerciali internazionali e al sistema di informazione alla clientela.

Travelife è la principale certificazione internazionale di sostenibilità per il settore dei viaggi e il suo standard copre i temi della responsabilità sociale d'impresa, comprese le condizioni di lavoro, i diritti umani, l'ambiente, la biodiversità e le pratiche commerciali corrette. La certificazione è inoltre formalmente riconosciuta come pienamente conforme ai criteri globali per il turismo sostenibile sostenuti dalle Nazioni Unite.



Il progetto Sustour

Dal 2020 a quest’anno Travel World Escape ha preso parte al progetto Sustour, finanziato dall'Unione europea, che mira a promuovere la sostenibilità tra gli operatori turistici europei. Il progetto sostiene oltre 600 piccole e medie imprese di 35 Paesi europei, con l'obiettivo di migliorare le loro prestazioni in termini di sostenibilità attraverso formazione, coaching e opportunità di apprendimento tra pari.