Columbus, accordo con Minors Hotel per l'Algarve

Il tour operator Columbus ha annunciato una sinergia commerciale con Minors Hotel sul prodotto Algarve per il mercato italiano.

“Minors Hotel - spiega Manuela Altinier (nella foto), direttrice di Columbus - presente in Algarve con i marchi Tivoli, Anantara e Nh, rappresenta pienamente la filosofia Columbus, basata sulla personalità, qualità e tipicità delle strutture proposte. La nostra scelta è andata su 5 resort complementari tra loro, per offrire un ventaglio di soluzioni ai nostri clienti. I pacchetti offerti ai clienti saranno completati da una moltitudine di servizi che Columbus è in grado di offrire grazie all’ufficio in loco, come escursioni a cavallo e in fuoristrada, attività come surf, stand up paddle, kayaking, kitesurf, pacchetti golf, autonoleggi a tariffe speciali, noleggio di motociclette e mountain bike, ingressi ai più prestigiosi Beach club e naturalmente l’assistenza in loco in italiano del personale residente”.



Cinque le strutture disponibili: Tivoli Carvoeiro, Tivoli Marina Vilamoura, Tivoli Alvor, Anantara Vilamoura e NH Marina Portimão.