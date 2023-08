Debutterà a settembre la nuova piattaforma del Ministero del Lavoro che, per la prima volta in Italia, aiuterà ad attivare percorsi personalizzati per trovare un’occupazione e favorire processi autonomi di ricerca di lavoro e di rafforzamento delle competenze.

L’obiettivo principale del nuovo strumento sarà quello dell’interoperabilità tra altri sistemi, che consentirà l’incrocio dei dati. L’esatto funzionamento dell’infrastruttura sarà reso noto in un decreto interminiteriale di 10 articoli atteso in Gazzetta ufficiale nei prossimi giorni ma, come spiega Il Sole 24 Ore, il nuovo Siisl -Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - consentirà di accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, ma anche ai corsi di qualificazione, tirocini e progetti utili alla collettività. Si potrà inoltre inoltre essere inseriti in specifici progetti di formazione erogati sia da soggetti pubblici, sia da privati.



Il sistema sarà alimentato anche dal Ministero dell’Istruzione e del merito e da quello dell’Università, che potranno così verificare chi sta frequentando i corsi universitari o accademici.