Adrenalina, relax e cultura: i cofanetti Smartbox per l'autunno

Sono cinque i cofanetti di ‘Parchi a tema’, la nuova gamma di proposte di Smartbox per un’escursione da abbinare alle proprie vacanze o da acquistare a parte per una gita in giornata. I cofanetti hanno validità variabile in base all’esperienza e, oltre alle attrazioni per gli amanti dell’adrenalina, come quelle di Gardaland e Mirabilandia, la proposta include anche un cofanetto dedicato all’Acquario di Genova e due box incentrati su Disneyland Paris.

Relax alle terme

In partnership con QC Terme Smartbox ha poi ideato tre cofanetti della gamma Collezione esclusiva, con validità di un anno e sei mese, che prevedono tra l’altro la possibilità di effettuare gratuitamente cambi illimitati e di prenotare online camere, servizi e notti aggiuntive. I cofanetti includono l’ingresso per due persone in uno dei dieci centri QC Terme, oltre a un pranzo e a un regalo.



Sarà infine disponibile da settembre la nuova mini-gamma Cinema di Smartbox, che comprende due cofanetti con validità di due anni dal momento dell’acquisto e che, grazie alle partnership attive con The Space Cinema, UCI Cinemas e UNICI – Unione Cinema, consentono l’accesso a più di 140 sale in tutta Italia.