Lusso nell'Artico, le crociere 2024 di Swan Hellenic

Viaggi da maggio a settembre e più di 10 itinerari in programma verso il Circolo Polare Artico e il sole di mezzanotte. Si compone così il mosaico di esperienze che Swan Hellenic offrirà agli ospiti delle sue navi nel 2024.

Tra i viaggi il Southern Greenland Discovery, che inizia dal Canada navigando da Halifax a Saint John’s e alla storica L’Anse-aux-Meadows. Si parte poi alla scoperta della Groenlandia con la visita di Qaqortoq, Narsarsuaq e Aappilattoq e infine della regione dei fiordi occidentali e di Reykjavik.



‘Discovery of Arctic’ è invece un viaggio di 11 notti alla scoperta dei paesaggi selvaggi di Islanda, Jan Mayen e Svalbard. ‘High artic of Svalbard’, di 10 notti, permette di andare alla scoperta dell’Artico remoto con un viaggio che inizia nella città di Tromsø.



Dura invece 15 notti ‘Voyage to the Northwest Passage’, una crociera in partenza dalla Groenlandia che inizia con un giro intorno alla baia di Baffin nell'Artico canadese prima di navigare parte del passaggio a Nord-Ovest tra iceberg, fiordi e ghiacciai. Le navi di lusso, come SH Diana ed SH Vega, offrono sistemazioni eleganti e spaziose e un altissimo livello di servizio.