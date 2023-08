Intelligenza artificiale e turismo: Tui integra ChatGpt

di Gaia Guarino

ChatGpt a supporto dell'industria turistica. Il colosso Tui ha scelto di inserire l'intelligenza artificiale in tutte le proprie business unit nonché all'interno della propria app. Al momento si tratta di una fase di test su un progetto pilota in Uk e lo scopo è quello di fornire agli utenti un servizio informazioni istantaneo per rispondere alle richieste relative alle destinazioni per le vacanze e per offrire consigli personalizzati.

In questo modo l'Ai potrà suggerire esperienze su misura come visite ai musei, attività culinarie o escursioni avventurose in base alle caratteristiche e preferenze di ciascun cliente.



Il futuro del travel

Come riporta travelmole.com, i viaggiatori potranno prenotare tutto via app o su tuiexperiences.com.