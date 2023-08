Evolution Travel: aumentano i collaboratori fuori dai confini

Espansione sempre più internazionale per Evolution Travel che ha ampliato il suo staff di back office avvalendosi di nuovi collaboratori che vivono in Argentina, in Spagna, in Kenya, in Albania, in Tunisia e nelle Filippine.

“Nuovi collaboratori che si aggiungono alle già oltre 50 persone che lavorano nel back office di Evolution Travel – si legge in una nota della società -, cioè coloro che nei vari reparti, dal marketing all’amministrazione, passando per il booking al reparto formazione, dalla programmazione prodotti al settore tecnico ed informatico, si occupano di tutte le attività d’ufficio, burocratcihe e di gestione, per alleggerire il lavoro dei consulenti e fare in modo che questi possano occuparsi solo della parte più bella del lavoro: l’organizzazione e la vendita del viaggio”.