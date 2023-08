di Gaia Guarino

Nell'ultimo anno, il business travel è stato protagonista di una crescita oltre le aspettative. Sebbene le previsioni fossero poco incoraggianti, oggi lo scenario è totalmente diverso, tanto che si parla di un sorpasso dei livelli pre-pandemici già nel 2024.

Secondo le stime del GBTA Business Travel Index Outlook – Annual Global Report and Forecast (elaborato in partnership con Visa) il prossimo anno la spesa totale del bt dovrebbe ammontare a 1,4 trilioni di dollari e giungere, nel 2027, a una cifra pari a circa 1,8 trilioni di dollari. Nel 2022, a livello globale il business travel ha avuto un incremento del 47% toccando quota 1,03 trilioni di dollari con un ulteriore +32% pronosticato per questo 2023.



Il traino dell'economia

Come riporta traveldailynews.com, a contribuire a questa accelerazione è una significativa stabilità dell'economia mondiale a dispetto delle ipotesi di recessione pronosticate.



Negli ultimi 18 mesi, il driver principale per la ripresa del business travel è stato il ritorno ai meeting in presenza e l'organizzazione di eventi, con i Paesi dell'Europa occidentale a mostrare la crescita più rapida nel 2022, seguiti dal Nord America e dall'America Latina. Fanalino di coda, la regione Asia-Pacifico, rallentata a causa di una tardiva riapertura dell'economia cinese.



