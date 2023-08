Un brillante futuro. È questa la previsione per il 2023 e oltre per i viaggi di lusso tracciata da Virtuoso nella sua Virtuoso Travel Week, in pieno svolgimento al Bellagio di Las Vegas.

Il network di consulenti per viaggi di lusso prevede che l'industria dei viaggi crescerà 17 volte più velocemente dell'economia globale, con una crescita del 23% rispetto al 2022. Entro il 2033, i posti di lavoro nel settore dei viaggi e del turismo rappresenteranno l'11,8% del totale globale posti di lavoro, a circa 430 milioni.



Malgrado i dati molto positivi, nel corso dell’incontro di Virtuoso è emerso come il settore debba ancora affrontare sfide, tra cui l'intelligenza artificiale, i cambiamenti climatici e l'overtourism.



I consulenti hanno sottolineato come il cambiamento climatico stia spostando le prenotazioni, rilevando un aumento dell'interesse per i climi più freddi e le destinazioni settentrionali come i paesi nordici e le Alpi durante l'estate e il Lago di Como durante le festività natalizie.



Molti hanno espresso preoccupazione per l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel mondo dei viaggi, ma secondo il network non ce n’è motivo. Sia i dirigenti che i consulenti di viaggio di Virtuoso hanno notato che l'intelligenza artificiale, sebbene utile, manca di sostanza. Le sue capacità non vanno oltre la produzione di informazioni generiche e il tocco personale è ciò che i clienti vogliono ora e continueranno a volere in futuro.



Guardando alla pianificazione del viaggio in futuro, molti consulenti sono convinti che i giorni dei viaggi dell'ultimo minuto siano finiti, soprattutto per le esperienze più richieste, che presentano disponibilità limitata a fronte di una domanda in decisa crescita.