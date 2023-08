Le esperienze Tui approdano in Juniper Travel Technology

Un portfolio di oltre 88mila esperienze del database Tui Group viene messo a disposizione anche tramite Juniper TravelTech, la divisone di Juniper Travel Technology.

In un primo momento, come riporta una nota delle delle due aziende, il portfolio di esperienze del colosso del turismo organizzato sarà disponibile come catalogo a sè stante. Sarà poi integrato in un secondo momento all'interno dei moduli del call center e dei pacchetti di Juniper.



Solo nel 2022, Tui ha venduto oltre 7 milioni di esperienze.