Europa verso l'Etias: i dubbi negli States sul sistema online per l'ingresso in Ue

L’industria turistica negli Stati Uniti inizia ad attrezzarsi per farsi trovare pronta quando nell’Unione Europea sarà effettiva l’Etias, ovvero l’autorizzazione all’ingresso nei Paesi Ue per Turismo che sarà in tutto e per tutto sul modello dell’attuale Esta degli Usa.

Sull’argomento esiste ancora parecchia incertezza, a partire da quando questa entrerà in vigore: le ultime in proposito parlano della fine del 2024, anche se non c’è ancora una vera data ufficiale di partenza. Un’incertezza che però rischia di mettere in difficoltà agenize e tour operator statunitensi, abituati a una programmazione con largo anticipo.



Altro punto da tenere in considerazione è quello di sfatare un falso mito, ovvero che l’Etias sia a tutti gli effetti un visto di ingresso, mentre nella realtà dei fatti, come avviene già ora negli Stati Uniti, è un sistema di controllo per prevenire immigrazione clandestine in primis e vigilare sulla sicurezza. Il dibattito è destinato a proseguire.