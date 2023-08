Silver Nova salpa da Venezia per il viaggio inaugurale

E’ partito oggi da Venezia il viaggio inaugurale della nuova nave di Silversea, prima unità della classe Nova. Silver Nova effettuerà una crociera di sette giorni lungo l’Adriatico con tappe a Piran in Slovenia, Zadar, Dubrovnik, Spalato e ROvinj in Croazia oltre a Kotor in Montenegro.

“Una delle navi da crociera ultra-lusso più rispettose dell'ambiente mai costruite – si legge in una nota della compagnia -, Silver Nova è la 12a nave di Silversea e la prima a varare quest'anno per Royal Caribbean Group, diventando la 64a nave della flotta globale. Prima della sua partenza, i dirigenti di Royal Caribbean Group e Silversea hanno ospitato un'anteprima architettonica di tre giorni per partner di viaggio selezionati e membri della stampa, navigando andata e ritorno da Venezia”.



Dopo il suo viaggio inaugurale, Silver Nova trascorrerà l'estate nel Mediterraneo prima di dirigersi verso i Caraibi e il Sud America a novembre. Il 4 gennaio 2024, si imbarcherà per il Grand Voyage South America di 71 giorni, visitando 38 destinazioni in 18 paesi.