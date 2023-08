Norwegian Viva debutta con la prima crociera da Trieste

E’ salpata da Trieste per il suo viaggio inaugurale la Norwegian Viva, che solcherà il Mar Mediterraneo fino al prossimo novembre prima di trasferirsi a San Juan di Porto Rico per la stagione invernale. Durante la prima crociera gli ospiti faranno tappa a Lisbona, Cannes, Ibiza e Costiera Amalfitana.

“Quest'estate i nostri ospiti avranno l'opportunità di esplorare l'Europa a bordo della nostra nuovissima e magnifica nave, la Norwegian Viva, mentre si godono il suo design, esperienze elevate, un’ampia offerta culinaria e l'esclusiva ospitalità di Norwegian Cruise Line - dice David J. Herrera, president di Norwegian Cruise Line -. Lo slogan di Norwegian Viva è 'Live it Up', e non ho dubbi che i nostri ospiti lo faranno mentre navigano verso alcune delle città più vivaci d'Europa e dei Caraibi durante la stagione inaugurale della nave".

A maggio 2024, Norwegian Viva tornerà in Europa, dove i suoi itinerari nel Mediterraneo offrono un'opportunità senza pari di vivere la bellezza e la cultura del vecchio Continente.