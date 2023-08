AmaWaterways, le novità del 2025: aperte le prenotazioni

AmaWaterways apre le prenotazioni per le sue crociere fluviali del 2025, sulle quali presenta due nuove navi che entreranno in servizio e nuovi itinerari di scoperta sui fiumi di tutto il mondo.

"Con il 2023 che si preannuncia come un anno di grande successo e con un 2024 che sembra presentarsi da record, siamo entusiasti di annunciare l'apertura delle prenotazioni per i nostri itinerari del 2025 - dice Rudi Schreiner, co-fondatore e presidente di AmaWaterways -. Per soddisfare la crescente domanda di crociere fluviali, avremo altre navi in Colombia e Portogallo, che porteranno la nostra flotta a 29 navi da crociera fluviali. Stiamo anche introducendo un nuovo itinerario Imperial Danube di sette notti sul Danubio e riprenderemo il nostro itinerario Magnifica Europa di 14 notti che porta gli ospiti da Amsterdam a Budapest”.



Le nuove navi

Nel novembre del 2024 varrà varata AmaMagdalena, la prima nave che solcherà le acque del fiume Magdalena in Colombia; nel giugno del 2025 a questa si unirà la gemella AmaMelodia, che mette a disposizione 32 cabine con balcone. In Colombia sono due gli itinerari messi a disposizione: Wonders of Colombia e Magic of Colombia, navigando tra Cartagena e Barranquilla.



Altra nave che sta per entrare in flotta è AmaSintra che si unirà alla sua gemella, AmaDouro, e alla AmaVida per viaggi lungo il fiume Douro in Portogallo. AmaSintra offrirà una scelta di due itinerari di sette notti: Enticing Douro, un viaggio di andata e ritorno da Porto e Flavours of Portugal & Spain, un’esperienza di navigazione tra Porto e Vega de Terron, in Spagna.



Itinerari rinnovati

Nel 2025, AmaWaterways lancerà Imperial Danube, un nuovo itinerario di sette notti in barca a vela di andata e ritorno da Budapest, in Ungheria, sul Danubio. I viaggiatori potranno visitare Bratislava, Durnstein e Vienna con l'opportunità di approfondire le leggende e gli eventi storici che hanno lasciato il segno lungo questo affascinante corso d'acqua europeo.



Torna inoltre nel 2025 l’itinerario di 14 notti Magnificent Europe a bordo di AmaMagna, una crociera tra Amsterdam, Paesi Bassi e Budapest, Ungheria.