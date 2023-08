Ncl: partito oggi da Trieste il viaggio inaugurale di Norwegian Viva

Debutto italiano per Norwegian Viva, seconda nave di classe Prima della flotta Ncl. L’ammiraglia, presa in consegna dalla compagnia di crociere la scorsa settimana, è salpata oggi da Trieste per il suo viaggio inaugurale: un itinerario di 9 giorni che, oltre a fare tappa in altri porti della Penisola, toccherà le coste della Croazia, del Portogallo, della Spagna e della Francia.



Successivamente, riporta travelpulse.com, la nuova nave di Norwegian Cruise Line opererà crociere nel Mediterraneo e nelle isole greche fino a novembre, prima di raggiungere, nel mese di dicembre, il suo nuovo home port a San Juan (Porto Rico).