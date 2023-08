Silver Nova pronta al debutto: viaggio inaugurale il 14 agosto

A pochi giorni dal debutto ufficiale, sono stati annunciati i nomi degli ufficiali superiori per Silver Nova, la nuova nave di Silversea Cruise che effettuerà la crociera inaugurale a partire dal 14 agosto.

Silver Nova navigherà da e per Venezia, toccando molte delle destinazioni più iconiche dell'Adriatico in sette giorni, tra cui Pirano in Slovenia; Zara, Dubrovnik, Spalato e Rovigno in Croazia; e Cattaro in Montenegro.



Oltre a rappresentare un passaggio molto importante nel percorso del Gruppo Royal Caribbean verso la Destinazione Net Zero, Silver Nova e le future navi della classe Nova introdurranno un'apertura senza precedenti al mondo e una visione del lusso in mare completamente innovativa.



"Sono incredibilmente orgoglioso di prendere il timone di Silver Nova per il suo viaggio inaugurale - ha dichiarato il capitano Cosimo Pontillo, comandante di Silver Nova -. Essendo stato con Silversea Cruises per quasi 30 anni, ho assistito all'evoluzione della flotta in prima persona. Silver Nova rappresenta l’apice del viaggio di crociera di ultra-lusso e sono entusiasta di dare il benvenuto ai nostri ospiti a bordo per sperimentare le sue numerose innovazioni”.