Il Gruppo Info Vacanze in convention in Egitto dal 21 novembre

Si chiama Cambia-Menti n°3 la nuova convention lanciata dal Gruppo Info Vacanze che si terrà dal 21 al 28 Novembre 2023 presso IvY Cyrene Island Resort a Sharm el Sheik.

Un momento per ritrovarsi dopo 3 anni difficili: risale infatti al 2019 l’ultimo meeting di network tenuto dal gruppo, prima della pandemia e delle difficoltà che il mercato ha dovuto affrontare.



“Abbiamo voluto aspettare il momento giusto - dice Roberto Agirmo (nella foto), presidente del network lanciando l’appuntamento -. Era inutile precorrere i tempi solo per far vedere che c’eravamo ancora, Noi siamo abituati ai passi lunghi e ben distesi, non è nostra consuetudine cercare “sbilanciamenti” con passi inappropriati. Il fatto stesso che dopo 3 anni di agonia di mercato, siamo ancora qui e siamo tornati a crescere come network la dice lunga sulle nostre capacità e sulla nostra solidità nell’affrontare anche le tempeste più arcigne”.



L’idea alla base della convention, oltre all’incontro con i partner, è quella dell’autosviluppo. Nel network sono infatti numerose le agenzie affiliate che creano prodotto e/o servizi e molto del tempo d’incontro sarà dedicato proprio a queste agenzie, che avranno modo di presentare il proprio business agli altri affiliati in modo d’incentivare sempre di più lo sviluppo e la collaborazione interaziendale, il tutto attraverso un workshop 1to1.