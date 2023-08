Shiruq lancia un viaggio speciale in India per il Diwali

di Gaia Guarino

In occasione del Diwali, una delle più importanti festività induiste, Shiruq lancia una partenza speciale, con accompagnatore dall'Italia, per scoprire lo stato del Karnataka e partecipare così alla 'festa delle luci'.

Il t.o. propone un tour di 15 giorni per addentrarsi tra templi e lussureggianti giardini che raccontano storie colme di incanto, segreti e vicende intrise di una spiritualità senza tempo. Punta di diamante dell'itinerario sarà il trasferimento a bordo del trenino della Nilgiri Mountain Railway, insieme alla possibilità di lasciarsi sedurre dai paesaggi e dalla città di Mysore che ospita l’imponente Mysore Palace, uno dei palazzi più grandi dell'India.



"Ma lo spettacolo che animerà le vie di Mysore saranno i festeggiamenti per il Diwali - commenta Francesca Lorusso, direttrice di Shiruq -. Celebra la vittoria della luce sulle tenebre, il bene che sovrasta il male".