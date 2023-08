Operazione rebranding per Welcome Travel Group, che ha rinnovato i loghi, sia societario, sia dei brand, con l’obiettivo di renderli più moderni, lineari e adatti ai contesti digitali e per rappresentare al meglio la propria identità e avere massima riconoscibilità nell’industria del turismo.

“La creazione di una nuova identità visiva si è resa opportuna alla luce del nuovo corso di Welcome Travel Group, terminato il processo di incorporazione delle società del network – spiega l’amministratore delegato Adriano Apicella –. Siamo soddisfatti del risultato ottenuto poiché è stato raggiunto sia l’obiettivo di essere rappresentati con tratti più freschi e lineari, sia quello di far coesistere, in maniera armoniosa, diversi elementi, mantenendone intatte le specifiche peculiarità, pur unite dal medesimo filo conduttore: un tratto leggibile, riconoscibile a distanza, con elementi di contemporaneità nel trattamento e un colore coerente con la storia dei marchi”.



Il progetto

Il progetto, firmato dalla factory creativa Eggers 2.0, è nato con lo scopo di creare un fil rouge di forme e colori trasversale tra le varie anime del network, tutte riconducibili al nuovo logo societario, Welcome Travel Group.



I due brand principali mantengono distinte le proprie identità anche nel naming “Welcome” e “Geo”, ma sono accompagnati dalla matrice comune “travel network” che ne definisce l’universo di riferimento.



Il legame con gli azionisti è rappresentato nei nuovi loghi, non solo con l’inserimento dei marchi Alpitour World e Costa, ma anche nel tratto grafico, attraverso un richiamo ai rispettivi elementi iconici: l’infinito di Alpitour World e la “C” di Costa Crociere.



Anche le agenzie di proprietà e le associate, Welcome Travel Shop e Welcome Travel Store, seguono i canoni del progetto e sono quindi rappresentate dallo stesso logo “welcome” con le specifiche “travel shop” e “travel store”. L’attività di rebranding prevede anche il restyling delle insegne delle agenzie partner.