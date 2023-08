King Holidays sbarca sull’Egitto classico

King Holidays aggiunge l’Egitto classico alla sua programmazione. Grazie a un accordo firmato con Gratzia Tour, partner locale proprietario di motonavi da crociera 5* lusso e a una intesa con Nile Air per voli charter settimanali su Luxor fino ad aprile 2024, l’operatore lancia la sua idea di Egitto.

In linea con la filosofia del t.o., si tratta di un prodotto dalla forte impronta culturale, basato principalmente sulla visita del Cairo e una crociera sul Nilo.



“Per noi – dichiara Barbara Cipolloni (nella foto), product manager King Holidays – l’Egitto rappresenta una novità assoluta. Questo accordo consolida la nostra presenza sul medio raggio, segmento che si sta rivelando altamente strategico, anche in considerazione dell’ottimo andamento della destinazione in termini di prenotazioni. Sul fronte dei passeggeri, l’aspettativa su questo nuovo prodotto è di superare quota 2.000: puntiamo a portare la nostra competenza e qualità di servizi anche nelle crociere, una tipologia di viaggio che merita di tornare presto ad avere un ruolo di primo piano nel panorama dell’outgoing”.



Il prossimo 23 settembre l'operatore lancerà ufficialmente il prodotto con un fam trip per le agenzie Royal Club, per evidenziare i plus dell'offerta.



In previsione la possibilità di estendere l’iniziativa del volato charter, includendo in futuro partenze anche da Milano.