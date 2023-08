Galapagos, i t.o. chiedono una stretta sugli arrivi per tutelare le isole

Regolamentare meglio il turismo per tutelare le Galapagos. Questa la richiesta che l’International Galapagos Tour Operators Association (Igtoa) – associazione che riunisce i t.o. che operano sull’arcipelago – ha avanzato al Governo dell’Ecuador.

L’appello segue un recente rapporto pubblicato dall’Unesco, in cui l’organizzazione solleva preoccupazioni in merito alla crescita poco sostenibile del turismo nelle isole.



L'Igtoa, riporta Travel Weekly, ha esortato, perciò, il Governo ad adottare nuove misure che frenino gli arrivi incontrollati.



Le statistiche pubblicate dal Ministero del Turismo dell'Ecuador, infatti, hanno mostrato un incremento notevole degli arrivi sulle isole dal 2010 al 2019: questi sono passati da 170mila a 270mila. A marzo del 2023 gli arrivi hanno segnato il record mensile di 32.509, il 24% in più rispetto allo stesso periodo del 2019.