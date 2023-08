Uvet: business travel in forte calo a luglio, ma impennata della spesa media

Torna il segno meno per il business travel italiano nel mese di luglio. L’analisi effettuata dal Gruppo Uvet in collaborazione con il Centro Studi Promotor mette infatti in luce una discesa a quota 88 del valore del settore, 7 punti in meno rispetto al mese precedente. Dato che scende a -9 se si prendono in esame le transazioni.

Il calo interessa un po’ tutte le voci, dai voli agli hotel fino a punte del 17 per cento per il rent a car. In controtendenza invece la spesa media, a dimostrazione dell’impennata dei prezzi: questa risulta infatti in crescita del 12 per cento su giugno.



“L’indice Btt di Uvet Global Business Travel si rapporta alla corrispondente estrazioni dati del 2019 considerando quest’ultima sempre a valore 100 – si legge in una nota della società -. L’attribuzione 100 ai dati 2019 rappresenta un punto di partenza convenzionale, una sorta di unità di misura che BTT adotta per esprimere gli andamenti mensili attuali e per il prossimo futuro”.