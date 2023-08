Fondo da 39 milioni, Aiav attiva un servizio di assistenza per le adv associate

Aiav mette a punto un servizio di assistenza a prezzi calmierati per garantire ai propri associati tutto il supporto necessario per predisporre correttamente la domanda relativa al contributo parte dei 39 milioni di euro stanziati dal Governo per il comparto.

“È una buona notizia – evidenzia Fulvio Avataneo, presidente Aiav – che il ministro sia riuscito a recuperare questi 39 milioni, denaro che sembrava essere ormai perduto. E siamo ancora più soddisfatti che siano stati riconsiderati i criteri di calcolo per l’ottenimento del contributo: ora si presta maggiore attenzione alle imprese più piccole, senza trascurare quelle nuove. Ovviamente purché tutte in regola”.



Il costo della prestazione varia dai 90 euro, per le imprese con ricavi fino 400.000 euro, ai 120 euro per le aziende con ricavi oltre i 50 milioni. “Le domande – conclude Avataneo – devono essere presentate dall’8 agosto al 22 settembre: non si tratta di un ‘click day’, quindi consiglio alle agenzie di prendersi tutto il tempo per redigerle in maniera corretta e scrupolosa”.