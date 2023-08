Se l’Intelligenza artificiale fa crescere i ricavi, il caso Norwegian

L'Intelligenza artificiale può incidere sui risultati del booking? Guardando ai dati registrati da Norwegian Cruise Line, la risposta è affermativa.

Infatti, secondo le parole di Harry Sommer, ceo della compagnia, grazie anche al contributo dell'IA - capace di implementare una continua lead generation senza produrre alcun aumento nei costi nel marketing - ogni mese del 2023 ha fatto segnare dei record in termini di volumi.



Luglio, si legge su travelweekly.com, si posiziona al secondo posto per numero di prenotazioni nonostante, tipicamente, l'estate sia un periodo di scarsa crescita.



Negli ultimi 90 giorni, oltre il 70% delle vendite sono state per crociere del 2024 e del 2025, cifre decisamente più alte rispetto al 2019. Positivi, infine, i ricavi del secondo trimestre, pari a 2,2 miliardi di dollari (+33%, se a confronto con lo stesso periodo di 4 anni fa).



Gaia Guarino