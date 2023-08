Un safari in mongolfiera attraverso il Parco nazionale del Serengeti. È la proposta lusso di Aardvark Safaris, che per primo propone un intero viaggio di 6 giorni alla scoperta del famoso parco.

L’avventura, organizzata dal 1 al 7 novembre 2023 in collaborazione con Serengeti Balloon Safaris e Wayo Africa Fly Camps, prevede 4 notti di soggiorno in tende a bozzolo protette solo da una zanzariera, che consentono di ammirare il cielo notturno.



Il safari inizia e termina ad Arusha e ogni mattina gli ospiti saranno trasportati in mongolfiera in un nuovissimo luogo selvaggio. L’area si può esplorare sia a piedi completamente scortati che con tradizionali safari naturalistici.



La mongolfiera effettuerà voli fino a 2000 metri di altitudine, ma anche voli bassi, raso terra, per ammirare da vicino la fauna del parco.



Gli ospiti avranno l'opportunità di lavorare sul campo con il team della Società Zoologica di Francoforte, nell'area ricca di ghepardi del Gol Kopjes. Una delle tappe prevede anche l’atterraggio sulle sponde orientali del Lago Vittoria.