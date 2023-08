Caro voli, Fto incontra il presidente della commissione Trasporti della Camera

“Il settore del trasporto aereo ha bisogno di un tavolo inter-istituzionale con tutti i soggetti interessati che ne delinei gli indirizzi strategici”. Così Franco Gattinoni, presidente della Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio, commenta l’incontro con il presidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati, Salvatore Deidda.

“Siamo soddisfatti della sensibilità mostrata dal Parlamento di fronte al comportamento ormai inaccettabile di alcune compagnie aeree che ostacolano la distribuzione e non ci consentono di pianificare l'offerta. Oltre al fatto che il caro voli rischia di compromettere la fase di rilancio del turismo italiano” dice Gattinoni.



Durante l’incontro il presidente di Fto ha sottolineato le difficoltà del settore turistico a fronte delle politiche dei vettori. “Purtroppo temiamo una forte penalizzazione in particolare dell’incoming e degli eventi organizzati in Italia se i clienti che arrivano nel nostro Paese con voli internazionali poi subiscono limitazioni inaccettabili sui trasferimenti nazionali - aggiunge Gattinoni - come ad esempio il riconoscimento facciale cui sono costretti dalla procedura di alcune compagnie quando si avvalgono di un intermediario professionale per prenotare un volo”.



La commissione trasporti della Camera sta portando avanti un’indagine conoscitiva sulla situazione del trasporto aereo.



“È fondamentale per le istituzioni di questo Paese mantenere un canale di dialogo sempre aperto con gli stakeholder e gli operatori di un settore così importante come quello turistico – dice Deidda -. Il segmento del trasporto aereo è naturalmente vitale per il diritto alla mobilità in quanto tale, ma anche per un comparto che, pur in fase di rilancio, rischia contraccolpi pesanti sia per il caro prezzi sia per i disagi che si sono vissuti, in particolare, in questo periodo a causa delle compagnie aeree. Ecco perché è molto utile il confronto con i rappresentanti del turismo organizzato che vive sulla propria pelle i disservizi generati da alcuni vettori nei cieli italiani”.