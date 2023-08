Master Group a Buenos Aires, campagna con Piamonte Tour Operador

Master Group si presenta al mercato latinoamericano avviando ‘Siamo Italia’, una massiccia operazione di marketing in collaborazione con il partner Piamonte Tour Operador.

L’iniziativa prevede la presenza di messaggi pubblicitari sui bus turistici che percorrono la città di Buenos Aires, con affissioni che invitano i passeggeri a scoprire i servizi di Master Group per i loro viaggi in Italia.



“Da metà luglio - spiega il general manager di Master Group, Lino Cangemi - ‘Siamo Italia’ è diventata la seconda pelle dei bus turistici che si muoveranno per le vie più iconiche di Buenos Aires".



Iniziative speciali

“Per questo mese di agosto - aggiunge Carla Tartara, ceo di Piamonte Tour Operador - stiamo inoltre preparando una promozione esclusiva, con una selezione di circuiti per i nostri clienti, che avrà inizio dal 18 agosto”.



“Questa azione a cui siamo stati invitati a partecipare - prosegue Valentina Napoli, responsabile marketing di Master Group - rientra in un planning di ampia portata, che trasporterà Master Group a un livello successivo. Il mercato latino, protagonista di questa iniziativa, continua a guardare con sempre maggior interesse al prodotto Italia, e noi siamo pronti a coglierne le richieste”.