H.I.S. Europe Italy ha siglato un accordo con l'altra sussidiaria del Gruppo giapponese H.I.S.Co.Ltd. in Italia, MIKI Travel Agency Italia. L'accordo segna un passo significativo verso l'istituzione di una realtà nuova che mira a diventare la più importante Destination Management Company (DMC) per il Giappone in Italia.

Il Gruppo H.I.S. ha deciso, per l’operazione italiana, di mantenere il brand MIKI, fondato nel 1967 e riconosciuto da oltre 50 anni come uno dei principali fornitori di programmi di viaggio di gruppo e Fit in Europa.



Il percorso

Tra il Gruppo H.I.S. e il Gruppo MIKI il percorso di alleanza e collaborazione è iniziato fin dal 2017 - quando MIKI è entrata a far parte della giapponese H.I.S.Co.Ltd., - e oggi trova un naturale seguito con la partnership tra H.I.S. Europe Italy e MIKI Travel Agency Italia per allargare e migliorare congiuntamente la gamma dei servizi.



"H.I.S. e MIKI sono entusiaste di questa nuova avventura e sono dedite a fornire il più alto livello di soddisfazione per i loro clienti – dice Keisuke Tsunoda, presidente del cda di H.I.S -. La collaborazione tra queste due aziende indubbiamente migliorerà le esperienze di viaggio dei clienti e contribuirà a rendere il Giappone una delle mete principali scelta dai viaggiatori italiani."



La "nuova" MIKI potenziata H.I.S. continuerà a fornire viaggi di gruppo, partenze garantite, pacchetti viaggio e sempre più servizi per la destinazione Giappone, combinando le competenze, il know-how e la tecnologia delle due sussidiarie, finalmente unite per rafforzare l'offerta per il Giappone in Italia.