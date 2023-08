Seabourn Pursuit varata a Genova. Al via le crociere spedizione di lusso

Battesimo ufficiale ieri presso i cantieri T. Mariotti di Genova per Seabourn Pursuit, la seconda nave di classe ‘expedition’ ordinata dalla compagnia Seabourn.

A partire dal 12 agosto effettuerà cinque crociere nel Mediterraneo prima di intraprendere due viaggi attraverso l'Atlantico e i Caraibi per arrivare il 10 ottobre alle Barbados da dove inizierà i viaggi spedizione, portando gli ospiti ad esplorare le coste di Sud America, Amazzonia e Antartide.



Come si legge su Ansa, la nave, 170 metri di lunghezza, 26 di larghezza, una capacità di 264 passeggeri, come la gemella Seabourn Venture è progettata e costruita per ambienti estremi, secondo gli standard PC6 Polar class, ed è destinata alle crociere antartiche ed è dotata di due sommergibili.



"Seabourn Pursuit offre il meglio dei due mondi: il lusso e l'eleganza che ci contraddistinguono e il mondo dell'esplorazione e dell'avventura" ha dichiarato in occasione della cerimonia di consegna Natalya Leahy, presidente di Seabourn.



La nave ha quasi 2.800 metri quadrati di spazio sui ponti, una telecamera montata sull'albero in grado di trasmettere immagini fino a miglia e miglia di distanza sul monitor a bordo, otto punti di ristoro e sistemazioni in suite, inoltre dispone di attrezzature per effettuare attività di esplorazione guidate da un team di 24 specialisti fra scienziati, studiosi e naturalisti.