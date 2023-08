European Waterways potenzia l’offerta di crociere ‘family’

Un’offerta potenziata per le crociere family è quella messa in campo da European Waterways. La società propone accanto agli itinerari della Crociera Classica, che spesso includono visite a tenute aristocratiche e castelli, degustazioni private di vini e altre esperienze culturali esclusive, la possibilità di personalizzare gli itinerari per includere una serie di attività come visite ai parchi a tema, allo zoo o passeggiate a cavallo. Possono anche programmare attività all'aperto come ciclismo, nuoto, canoa, tennis e persino giri in mongolfiera.

Gli itinerari Family Cruise sono disponibili su tutta la flotta di European Waterways, che percorrono i corsi d'acqua più piccoli della campagna europea. A bordo, una piscina termale e biciclette per esplorare i villaggi vicini e pedalare lungo le alzaie.



L'equipaggio è appositamente addestrato per soddisfare gli ospiti multigenerazionali, con capitani che sono felici di "farsi sostituire” dai bambini come "capitano per un giorno" per aiutare a governare la nave dove è sicuro farlo, chef che fanno lezione di cucina e marinai che insegnano l’arte delle corde.



Alcune delle navi della flotta sono charterizzabili per gruppi da 12 a 6 persone.



"Su una European Waterways Family Charter, i nostri ospiti possono concentrarsi sul tempo di qualità, creando insieme ricordi indimenticabili, sapendo che tutti i dettagli amministrativi sono curati dal nostro personale dedicato" dice Derek Banks, European Waterways’ managing director.



European Waterways fornirà anche attrezzature gratuite come seggioloni, lettini da viaggio, biciclette e caschi per bambini e seggiolini per auto, su richiesta.