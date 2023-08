Il nuovo Canada di Kibo alla ricerca dell’aurora boreale

Kibo rafforza la programmazione dedicata al Canada, che quest’anno incomincerà a novembre per continuare fino ad aprile 2024. I pacchetti, di tre notti, partono da Vancouver con l’obiettivo di portare i viaggiatori a vedere l’aurora boreale che, in queste terre, si può ammirare tutto l’anno ma che, d’inverno, è più frequente, soprattutto durante le notti serene del mese di dicembre.

Aspettando l'aurora

La meta dei tour è Yellowknife, la capitale dei Northwest Territories, situata proprio al di sotto dell'ovale aurorale, considerata la migliore destinazione canadese per l'osservazione del fenomeno. Durante le escursioni notturne si sosta all’Aurora Village, vicino alla città, in un tradizionale teepee. A Yellowknife, invece, si ha l'opportunità di partecipare a varie attività incluse nella proposta, come l'esplorazione della città o la guida di una squadra di cani da slitta lungo i sentieri innevati, per spostarsi la sera nelle tende in attesa dell’aurora boreale.



Le tre notti in Canada sono prenotabili in combinazione con altre destinazioni della programmazione, come le città statunitensi, il Messico o il soggiorno in resort sulle spiagge dei Caraibi o dell’Oceano Pacifico.