Si concretizza la misura a sostegno del trade firmata dal ministro Santanchè, che stanzia in tutto 39 milioni di euro a supporto di agenzie di viaggi e tour operator italiani.

Il Ministero del Turismo ha infatti definito la finestra temporale entro la quale potranno essere inoltrate le domande di contributo: dalle ore 12 del giorno 8 agosto 2023 fino alle ore 12 del 22 settembre 2023.



Una piattaforma ad hoc

Entro questo periodo le domande dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica appositamente predisposta dal Ministero del Turismo e accessibile tramite Spid o Cie al link: https://istanze.ministeroturismo.gov.it/.



I requisiti

Le imprese richiedenti, i cui codici Ateco dovranno essere 79.1, 79.11 o 79.12, dovranno dimostrare di aver subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto si dati 2019 o, alternativamente, essere costituiti dal 1° gennaio 2020 alla data di conversione in legge del decreto legge del 27 gennaio 2022, n.4.



Tra le condizioni imprescindibili per aver accesso ai fondi avere la sede legale in Italia, essere imprese attive e senza procedure concorsuali in corso ed essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale e assicurativa.



Dal canto suo il Ministero del Turismo si riserva la possibilità di effettuare controlli, anche a campione, sulla regolarità delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti allegate alle istanze e

dei dati occorrenti per la determinazione del contributo. Nel caso in cui la documentazione contenga elementi non veritieri il Ministero del Turismo disporrà la revoca del contributo assegnato, provvedendo al recupero delle somme eventualmente versate, maggiorate degli interessi e degli altri oneri dovuti.