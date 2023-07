Msc Crociere title sponsor della Formula 1, le mosse della partnership

Per la prima volta Msc Crociere è stata title sponsor del Formula 1® Msc Cruises Belgian Grand Prix 2023, che si è tenuto dal 28 al 30 luglio sul famoso circuito di Spa-Francorchamps. A conferire i premi ai piloti e ai costruttori – i trofei sono stati disegnati in collaborazione con Msc, che è anche Global Partner della Formula 1® - è stato il ceo di Msc Crociere Gianni Onorato, che ha partecipato alla cerimonia sul podio commentando così: “Essere il title sponsor in Belgio è un altro importante passo per la nostra partnership con la Formula 1®. Il trofeo Msc Crociere è stato consegnato sul podio della Formula 1®; un momento incredibile che celebra il successo dei piloti e riconosce il lavoro di squadra che porta a risultati vincenti”.

Ospitalità a bordo

Le future title sponsorship saranno rivelate in occasione di altri Gran Premi di Formula 1® durante la stagione del campionato mondiale 2024. Msc Crociere è Official Cruise Partner della Formula 1® fino alla fine del Campionato del Mondo Fia di Formula 1 del 2026.



Nell'ambito della partnership globale, Msc Crociere posizionerà le sue navi nelle città vicine alle gare in occasione di alcuni weekend del Grand Prix™, per offrire ospitalità sulla nave.



Il primo di questi weekend di eventi si svolgerà a novembre ad Abu Dhabi, per l'ultima gara della stagione 2023, mentre altre gare si svolgeranno nel 2024. Msc Virtuosa trascorrerà il weekend del Grand Prix™ in banchina, offrendo anche pacchetti Vip. L’offerta sarà estesa ad altre destinazioni, con altre navi, a partire dall'inizio della stagione 2024.



Photo credit: Studio Columbo