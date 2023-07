Royal Caribbean e Trenitalia: partnership su Ravenna e Civitavecchia

Royal Caribbean International e Trenitalia siglano una partnership per un'offerta esclusiva, attiva fino a gennaio 2024, dedicata ai crocieristi di Royal Caribbean che salperanno da Ravenna e da Civitavecchia.

Per partenze e rientri dalla vacanza, i viaggiatori hanno la possibilità di prenotare un trasferimento in treno sulle Frecce, Intercity e Intercity Notte a tariffe speciali con sconti fino all'80% sui prezzi base.

Gli ospiti della compagnia in partenza da Ravenna e Civitavecchia a bordo delle navi Symphony, Odyssey, Enchantment ed Explorer of the Seas possono così sfruttare al massimo l’intermodalità treno + nave.

Le agevolazioni riguardano i viaggi di prima e seconda classe nei livelli di servizio Business, Premium, Standard e nei servizi cuccette e vagoni letto.



La scelta delle crociere è molto ampia nei diversi periodi dell'anno, spaziando tra la crociera in Terra Santa di 12 notti - andata e ritorno da Civitavecchia - su Odyssey of the Seas che tocca Napoli/Capri, Efeso, Turchia; Atene, Haifa, Limassol; oppure la crociera di 7 notti in Grecia e Croazia con partenza da Ravenna, a bordo di Explorer, che prevede il giro delle isole greche, tra cui Santorini, Mykonos, oltre a Spalato e Dubrovnik, in Croazia