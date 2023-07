Trekking e borghi nell’autunno siciliano di Le isole d’Italia

Due itinerari per andare alla scoperta della Sicilia più autentica sono quelli messi in campo da Le Isole d’Italia, che in autunno e inverno dedica due itinerari in aree poco conosciute dell’isola.

I visitatori, così, hanno l’opportunità di scegliere tra due pacchetti differenti, che esplorano due anime distinte della regione e abbracciano due idee di vacanza tra natura e cultura. I più avventurosi possono visitare la zona est attraverso passeggiate su sentieri evocativi e percorsi di trekking mozzafiato, mentre i viaggiatori affascinati dalla storia siciliana hanno a disposizione il tour nell’area occidentale per scoprire località pittoresche e borghi incantevoli, ma spesso ancora poco conosciuti.



Nei mesi autunnali il trekking della Sicilia Orientale porta i visitatori alla scoperta delle meraviglie naturalistiche dell’area Est della regione, accompagnati da guide vulcanologiche professionali: fra le destinazioni toccate l’Etna, le Gole dell’Alcantara, l’oasi di Vendicari, Marzamemi, Siracusa e lsola di Ortigia.



A dicembre, invece, l’operatore organizza il tour dedicato ai borghi di Sicilia, con partenza da Palermo e visita a Monreale, Segesta, Borgo Parrini, Scopello e alla Grotta Mangiapane a Custonaci, oltre all’antica città fenicia di Mozia sull’isola di San Pantaleo e a Gibellina.