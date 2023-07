Crystal, quattro nuove navi extralusso entro il 2029

Saranno in tutto quattro le nuove navi da crociera extralusso che arricchiranno il portafoglio di Crystal entro la fine del 2029. Si tratta di due unità classiche e altre due navi da spedizione i cui lavori, secondo quanto riportato dal group ceo di A&K Travel Group, Cristina Levis, “inizieranno nel secondo trimestre del 2024 per le prime due unità, per le quali abbiamo già firmato memorandum d’intesa con due costruttori navali europei”.

L’espansione porterà sul mercato, come spiega TTG Media, una capacità aggiuntiva di 740 passeggeri per le quattro navi, con le due nuove unità da spedizione che probabilmente trasporteranno fino a 220 passeggeri e le altre due navi classiche che potranno portare 650 passeggeri ciascuna.



L'acquisizione del brand

A&K Travel Group ha acquistato il brand Crystal e le due navi Serenity e Symphony per 128 milioni di dollari, spendendone altri 170 per la ristrutturazione. “Per Crystal – ha continuato la manager – abbiamo piani di crescita ambiziosi e siamo orgogliosi di ciò che siamo riusciti a fare con Crystal Serenity e Symphony in poco meno di un anno dall’acquisto del marchio”. La nuova Serenity ha ricominciato ad accogliere passeggeri da oggi e la rinnovata nave gemella Symphony salperà da Atene il primo settembre per la sua crociera inaugurale.