Vacanze italiane: da trasformativa a salutista ecco i nuovi trend

Dalla vacanza trasformativa a quella aggregativa, dalla vacanza salutista a quella educativa. Sono questi i desideri degli italiani per la loro pausa estiva secondo Panorama Turismo – Mare Italia 2023, la ricerca effettuata da Jfc sulle vacanze al mare per quest’estate.

Tra le motivazioni che spingono i viaggiatori verso le località marittime emerge il desiderio della ‘vacanza trasformativa’ di cui, nel 45,3% dei casi, è protagonista chi si muove in solitaria spinto dal desiderio di sfidare l’abitudinarietà e cambiare qualcosa della propria esistenza.



Vi è, inoltre, la ‘vacanza aggregativa’, ossia quella che si affronta già in gruppo (almeno 6 pax nel 52,1% dei casi) per saldare legami familiari, rafforzare amicizie e farne di nuove. Non mancano poi la ‘vacanza salutista’ scelta primariamente dalle coppie e orientata al benessere, e la ‘vacanza educativa’ per ampliare le proprie competenze tornando a casa con un vasto bagaglio culturale.



Infine, Jfc sottolinea come anche sulle vacanze al mare degli italiani e degli europei incidano una serie di trend globali affermatisi nel post-pandemia.



Tra questi il viaggiare responsabilmente è in pole position, seguito dall’ormai conclamato revenge travel (il 27,8% degli italiani che hanno fatto una o più vacanze lo scorso anno, nel corso del 2023 aumenteranno le loro giornate fuori casa), dalla preferenza per natura & outdoor, e in ultimo dal cosiddetto ‘lisness’.



Viene descritto come un fenomeno inverso al ‘bleisure’ in cui è all’interno del viaggio leisure che ci si ritaglia un 25% del tempo per lavorare.