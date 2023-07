I Going resort sul Mar Rosso lanciano la app What’s Going ON

Si chiama What’s Going ON ed è la nuova app per prenotare esperienze nei resort Going sul Mar Rosso, a Sharm el Sheikh e Marsa Alam. La app si configura come uno strumento sia di informazione sia di prenotazione.

Di ogni struttura illustra i servizi come camere, spiagge, ristoranti e informazioni generiche sulle località dove si trovano, con le distanze per raggiungere i punti di interesse. Non mancano news sulle escursioni prenotabili al desk di assistenza Going Resort, presente sia al Sunrise Diamond Beach di Sharm sia al Radisson Blu di Marsa.



Le funzioni fondamentali sono due: dalla app si può accedere al programma delle attività organizzate dallo staff dell’animazione Going giorno per giorno (un pratico calendario) e alle attività on demand come l’organizzazione di una festa di compleanno a tema oppure la dedica della canzone preferita, suonata dal vivo dai musicisti. E ancora, prenotare la torta di compleanno o una lezione di pilates utilizzando le silent headphones, che permettono il perfetto ascolto e il completo isolamento dai rumori d’ambiente.



La app si completa della simpatica opzione “Scatta e condividi” per un selfie da postare sui social, impaginato ad arte.