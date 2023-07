Nel secondo trimestre dell’anno finanziario, Royal Caribbean Group ha riportato risultati significativamente migliori rispetto alle previsioni grazie a prezzi più elevati e a un ulteriore rafforzamento delle entrate a bordo.

"I nostri marchi continuano a produrre numeri importanti, con conseguenti rendimenti record e utili che nel secondo trimestre superano significativamente le nostre aspettative - ha commentato Jason Liberty, presidente e ceo di Royal Caribbean Group -. La domanda di crociere è molto forte e abbiamo assistito a un altro cambiamento radicale nei volumi di prenotazione e nei prezzi. Per questo ci aspettiamo una crescita del rendimento netto a due cifre sull'intero anno".



Come riporta Traveldailynews, prezzi più elevati dei biglietti per gli itinerari in Nord America ed Europa, combinati con la crescita dei ricavi a bordo, hanno portato a ricavi migliori del previsto nel secondo trimestre e al significativo aumento delle prospettive per l'intero anno della società in termini di ricavi e utili. Se la crescita continuerà, nel 2023 si prevedono rendimenti netti in aumento dall'11,5% al 12,0% rispetto al 2019.