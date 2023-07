Quando l’incendio di Rodi è divampato, erano 8.000 gli italiani presenti sull’isola. Connazionali che hanno vissuto situazioni diametralmente opposte: i clienti 'fai da te' hanno dovuto provvedere da soli alle spese di ritorno, mentre chi ha acquistato pacchetti in agenzia è stato assistito dagli operatori.



Una differenza sostanziale, su cui ha voluto porre l’accento il presidente Astoi, Pier Ezhaya, in un’intervista al Corriere: “I turisti che hanno organizzato il viaggio in proprio sono purtroppo tornati a spese loro e, se avevano già pagato l’albergo, devono muoversi privatamente per recuperare eventuali giorni persi”. Molto diversa, invece, “la situazione per chi si è affidato a dei tour operator seri e professionali. Alcuni di essi, tra i quali Alpitour, hanno mandato a Rodi degli aeroplani a prendere i clienti evacuati o comunque desiderosi di partire”. Una mobilitazione che ha “ovviamente dei costi enormi, ma fa parte della necessaria cura e protezione del cliente”.



Ma quanti italiani hanno lasciato Rodi? “Quasi 1.000 - ha indicato il presidente Astoi - sono tornati indietro perché ospitati in strutture danneggiate o a rischio. A quelli alloggiati in strutture nelle zone tranquille è stata data la possibilità di scegliere se rimanere o partire. Circa un migliaio hanno scelto di partire, tra domenica e martedì mattina”. A. D. A.

Ezhaya ha poi evidenziato che, nonostante i disagi e le difficoltà operative, “già domenica pomeriggio siamo riusciti a organizzare le prime operazioni di rimpatrio”.