Costa fra Marocco e Tunisia. 'Il viaggio dei sensi' riservato ai soci del C|Club

‘Marocco e Tunisia: il viaggio dei sensi’ è la crociera proposta da Costa che prevede esperienze esclusive dedicate ai soci del C|Club.

Due settimane a bordo di Costa Favolosa fra Marocco, Tunisia, Italia, Francia e Spagna in partenza da Savona il 23 settembre 2023.

Rotta su Civitavecchia, Palermo, Tunisi, Cartagena in Spagna, Tangeri, Casablanca con sosta di un giorno e mezzo per permettere escursioni a Marrakech, Cadice, Malaga, Barcellona e Marsiglia. Rientro a Savona il 7 ottobre.

Per questa vacanza-evento è stato ideato un programma riservato ai soci del C|Club, che comprende esperienze gastronomiche d’eccellenza, feste a tema, spettacoli ad hoc ed escursioni organizzate appositamente per questo appuntamento.

Ospite d’eccezione sarà Tony Hadley, ex leader degli Spandau Ballet, che si esibirà a bordo per i soci del C|Club.



La chef 6 stelle Michelin Hélène Darroze, che insieme a Bruno Barbieri e Ángel León firma l’eccellenza gastronomica di Costa Crociere, sarà a bordo per proporre alcuni Destination Dish mai provati prima, che racconteranno attraverso il gusto le destinazioni visitate. Inoltre, sarà protagonista di show cooking insieme ai soci C|Club.

Sempre in tema di gusto, durante la crociera i soci C|Club incontreranno Riccardo Bellaera, corporate pastry & bakery chef di Costa, collaboratore di Iginio Massari.



Per un’immersione nella cultura locale, da non perdere i Destination Moments, eventi e conferenze sulla storia e l'uso delle spezie che rendono il Marocco e la Tunisia unici.

Oltre al Welcome party e alle divertenti attività che prevedono anche lezioni di pittura e decorazione tradizionali del luogo, l’equipaggio di Costa Favolosa intratterrà gli ospiti con un Birthday Party dedicato al 75° compleanno di Costa. Non mancheranno le feste a tema: la Desert Night e Mediterraneo in festa, per celebrare le tradizioni e street food del Mare Nostrum.



Infine, per questa crociera sono state create appositamente anche delle nuove escursioni, con esperienze gastronomiche tipiche, momenti di puro benessere, scorci e attrattive inaspettate.

Per i soci C|Club che prenotano entro il 31 luglio è inoltre attiva una promozione, cumulabile con gli sconti C|Club fino al 20% e 1000 punti extra per crescere più velocemente nel Club.