Carreblù anticipa l’inverno e propone il Capodanno alle Maldive

Anche Carreblù, il brand del gruppo Ruta40 Tour Operator, anticipa i tempi e mette in vendita i primi viaggi per l’inverno, in specifico per Capodanno, con la proposta di soggiorni alle Maldive per festeggiare la fine del 2023.

L’operatore ha sviluppato 4 pacchetti diversi, pensati per coppie e famiglie, con partenza da Milano il 27 dicembre e rientro in Italia il 4 gennaio. Sono previste partenze anche da Roma su richiesta.



La proposta di Capodanno comprende un soggiorno di 7 notti su un atollo in hotel e resort, voli intercontinentali, a scelta il tarttamento di mezza pensione o all inclusive e il cenone per festeggiare il Capodanno.